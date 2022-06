Welke vloer moet je kiezen? De voor- en nadelen op een rijtje

Kurk is de new kid on the block. Als vloer is het nog vrij onbekend. Maar het is een zeer goed alternatief voor bijvoorbeeld hout. Het heeft dezelfde warme uitstraling, maar heeft vele extra voordelen. Een kurkvloer wordt gemaakt uit natuurlijke stoffen (bijvoorbeeld kurk en eikenschors) en daarbij worden nog hars en andere producten gevoegd. Vervolgens wordt dat samengeperst en krijg je een zeer milieuvriendelijk eindproduct. Er bestaan verschillende soorten kurkvloeren, namelijk kurkparket, kurklaminaat, kurktegels en kurk op rollen. Veel nadelen zijn er niet, behalve dat het net al ieder natuurproduct licht kan verkleuren. De lijst met voordelen is daarentegen een stuk langer. Kurk is duurzaam, is goed te onderhouden en gaat daardoor lang mee. Kurk is geluiddempend en door de elasticiteit ook goed voor fragiele gewrichten. Op een kurkvloer zit altijd een toplaag en dus is de vloer ook vocht- en krasbestendig. Op blote voeten voelt een kurkvloer altijd warm aan en rotten doet hij ook niet, waardoor een kurkvloer ook in vochtige ruimtes zoals de badkamer kan geplaatst worden.

