Minimalistische pied-à-terre met wit interieur

De interieurarchitecten van Nu interieur|ontwerp uit Delft hebben dit ‘bescheiden huisje’ van top tot teen opgeknapt voor een opdrachtgever. Die woont in Parijs maar heeft in haar geboortestad Delft een pied-à-terre. Ze verhuurde het huis eerder en nu was het moment gekomen om het op te knappen en te gaan gebruiken als haar tweede huis. De opdracht was duidelijk: zo licht mogelijk en vooral wit. En dat is uitstekend gelukt. We zien een overwegend wit interieur dat hier en daar aangenaam maar subtiel wordt onderbroken door een vleugje hout of een beetje natuurlijk groen. Een heerlijke plek om de hectiek van het drukke Parijs te kunnen ontvluchten en tot rust te komen in deze oase van stijl en comfort.