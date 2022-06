7 geheimen voor het mooiste terras!

Het terras is een plek waar we genieten van de late avondzon, met vrienden eten aan een lange tafel of de zondag doorbrengen met een goed boek. Bij het kiezen van de juiste plek in de tuin gaat het nogal eens mis. Het terras blijkt toch een groot gedeelte van de dag in de schaduw te liggen of biedt weinig beschutting voor de spiedende blikken van de buren. Wil je deze zomer op je nieuwe terras kunnen zitten, dan is het nu een goed moment om daarover na te denken. Met hoeveel personen ga je het terras gebruiken en wat is een goede plek? In dit Ideabook vertellen we je er alles over.