De inrichting van een huis is een kwestie van persoonlijke smaak en daarnaast is het zo dat een huis zelf vaak al een bepaalde sfeer heeft. Een oud huis kan in heel veel gevallen dan ook wat lastiger zijn om in te richten dan een nieuwbouwwoning. Hulp van een interieurarchitect is dan ook vaak gewenst als je een oud huis gaat verbouwen. Zo’n interieurarchitect die haar vak heel goed verstaat en precies weet wat je met een oud huis moet doen, is de Franse Maria Loeïza Le Mazou. Met haar bedrijf Mllm heeft ze in dit oude huis de perfecte balans tussen oud en modern weten te vinden.