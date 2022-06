Moderne villa met notenhouten details

Het is simpel, thuis moeten we ons comfortabel en op ons gemak voelen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de wensen en behoeften van de gebruikers, en om zowel aandacht te besteden aan de gemeenschappelijke ruimtes als de meer private ruimtes. Bij het plannen en ontwerpen van de woning die we hieronder gaan zien stonden deze eigenschappen centraal. Tomasz Czajkowski Pracownia stemde deze luxueuze woning op subtiele wijze af op de individuele wensen van de toekomstige gebruikers.