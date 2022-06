Vintage als basis van een bijzonder appartement

In de slaapkamer zie je de luipaardprint weer terugkeren in de vorm van een dekbedovertrek. Is je al opgevallen dat dit printje een rode draad vormt in het interieur? Ook in de woonkamer was het al te zien in zowel een vloerkleed als een vaasje. De slaapkamer is verder een gezellig samenraapsel van allerlei details en accessoires. Een zeer persoonlijke ruimte om heerlijk in te kunnen slapen.