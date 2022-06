Een gezellig en modern interieur

Waar moderne interieurs over het algemeen gekenmerkt worden door een vrij terughoudend kleurgebruik, wordt hier het tegendeel bewezen. Deze woonkamer laat namelijk heel goed zien dat kleur en moderne stijl prima samengaan. Zoals gezegd zou je misschien zelf deze keuze niet zo snel maken, maar opmerkelijk en bijzonder is het wel! De beige en paarse tinten op de wanden in combinatie met de roze bank zijn de grootste aandachttrekkers op het gebied van kleur. De vloer zorgt voor enige koelheid in deze warme kleurenmassa. Een bijna ruwe vloer die bestaat uit gepolijst beton. Een mooie oplossing is het warme en zachte kleed in de zithoek, de bewoners zullen daar geen koude voeten krijgen!