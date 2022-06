6 tips om ervoor te zorgen dat je koelkast langer meegaat!

Tijdens de wekelijkse schoonmaak zijn er een aantal dingen die we altijd meenemen. Zo wordt er toch minimaal wel eens per week met de stofzuiger door het huis gegaan. Ook het afstoffen behoort tot de wekelijkse taken. En dan zijn er natuurlijk nog het toilet en de badkamer die met regelmaat moeten worden schoongemaakt. Er zijn ook klusjes die we wat minder vaak doen. Dan kun je denken aan het lappen van de ramen of het poetsen van de keukenkastjes. Een klusje dat we ook nogal eens uitstellen is het schoonmaken van de koelkast. En dat terwijl het onderhouden en schoonmaken van je koelkast en vriezer eigenlijk heel erg belangrijk is. Je bewaart er tenslotte je etenswaren in. En we weten allemaal dat het erg belangrijk is dat daar niets mee gebeurt wat de kwaliteit negatief kan beïnvloeden.

In dit Ideabook geven we je daarom zes tips voor het schoonmaken en onderhouden van je koelkast en vriezer. Hiermee zorg je ervoor dat je voedsel op de beste en schoonst mogelijke plek wordt bewaard. Daarnaast betekent het goed onderhouden van je koelkast en vriezer over het algemeen ook dat deze langer meegaan. En aangezien je voor de aanschaf best wat geld moet neerleggen, is dat wel zo fijn. Lees snel verder en zorg er voortaan voor dat jouw koelkast en vriezer blinkend schoon zijn.