Moderne woning met traditionele stijl

Als er nu één ding is waar deze woning hoog op scoort dan is het dit fabuleuze uitzicht wel. Vanuit de eetkamer ervaar je de connectie met de omgeving. Het is niet voor niets een landelijk huis, de bewoners wilden graag een woning die volkomen in tune was met de omgeving. We kunnen wel zeggen dat dit zeker gelukt is. Na het ontbijt loop je zo de tuin in voor een frisse neus, maar je kunt het ontbijt ook naar de tuin verplaatsen. It´s up to you!