Een elegante aanbouw bij een landhuis

Je blijft je best goed doen om te kunnen zien wat oud is en wat nieuw. Vanuit dit perspectief is het al wel wat gemakkelijker om oud en nieuw goed te kunnen onderscheiden. Vooral de wijze waarop het is uitgevoerd is zo bijzonder om te zien. Er is duidelijk gekozen voor een uitbreiding in een andere stijl dan het bestaande gedeelte van het huis, maar door de klassieke uitvoering van de uitbreidingen ontstaat een heel natuurlijk beeld. Heel anders was dat geweest als er voor een moderne uitbreiding was gekozen. Bij een oud huis in de stad was dat goed mogelijk geweest, maar deze landelijke omgeving leent zich daar wat minder voor.