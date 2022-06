Drie boerderijwoningen in de vrije natuur

De looks van deze badkamer zijn eenvoudig en supermooi. In de ochtend of avond voel jij je helemaal op en top in deze kamer. Het toilet en de wasgelegenheid zijn van elkaar gescheiden, zo wordt de privacy gewaarborgd. Voor het ontwerp is een minimalistische ontwerptaal gekozen, die we eigenlijk in alle ruimtes tegenkomen. We kunnen dus wel spreken over een woning met een bijzondere visuele eenheid. Des te meer bijzonder als we het interieur met de gevel vergelijken. We zien natuurlijk een wereld van verschil tussen die twee. Meer mooie ideeën voor je badkamer kun je hier vinden.