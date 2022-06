Prachtige industriële ruimte als appartement

Bij sommige gebouwen is het zonde om bij een verbouwing tot woonhuis of appartement de oude details weg te werken. Neem nou een oud fabriekspand of een oud pakhuis. Mooie industriële details kunnen ook aan een woning heel veel extra sfeer geven. Het appartement dat we nu onder de loep gaan nemen is zo’n geval. Architect Alex Gasca heeft er voor gezorgd dat een fraai oud pakhuis een tweede leven als appartement heeft gekregen. Een bijzondere witte omgeving die sterk aan een loft doet denken is het resultaat. Neem met homify een kijkje in Barcelona bij deze prachtige industriële ruimte.