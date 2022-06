Tropische woning met paradijselijke twist

Hier zien we de enorme woonkamer waarin een helder kleurenschema is gehanteerd. Zo hebben binnen en buiten die relaxte look die aansluit op de sfeer van het landschap. De zitruimte is ruim van opzet en heeft een inrichting die helemaal down to earth is. Natuurlijk is er in deze witte kamer de nodige ruimte voor opwekkende kleuren. Deze treffen we aan op de kunstwerken en de kleden die voor een vrolijke en comfortabele sfeer zorgen. Een prachtige woning voor mensen die van sfeer en comfort houden!