Futuristisch bakstenen huis met strak interieur

Als we een kijkje nemen in het huis, zien we een zeer strak en modern interieur. Het is een zeer open ruimte – keuken, woon- en eetkamer staan direct met elkaar in verbinding – die vrij minimalistisch is ingericht. Er is gebruik gemaakt van tijdloze kleuren als wit, zwart en grijs. Hier en daar zien we gelukkig nog wel een klein kleuraccentje.