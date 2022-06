Geniet van de heerlijke warmte van je eigen haard

De eerste en belangrijkste vraag is natuurlijk welke energiebron je gaat gebruiken. Dit is belangrijk vanwege het energieverbruik maar bepaalt ook de te verkrijgen warmte en de benodigde bouwkundige aanpassingen in huis. Je kunt kiezen uit onder andere houtskool, houtgestookte- elektrische-, gas- of ethanolhaard. Al deze brandstoffen hebben hun eigen kenmerken en een aantal voor- en nadelen. Hout geeft die mooie warmoranje vlammenzee, dat heerlijke knetterende haardvuur en fijne houtlucht in je ruimte. Kortom de echte openhaard ervaring. Hout moet echter wel lang drogen en je hebt ruimte nodig voor de opslag en het brengt wat werk met zich mee om het te plaatsen en op te ruimen. Kolen worden minder gebruikt en zijn lastiger om aan te steken en brandend te houden. Ze geven een warmtevuur met oranje gloed en weinig vlammen dat vergelijkbaar is met de barbeque. Gas is een goedkope brandstof die veel warmte produceert en heel efficient is in gebruik (je hebt weinig nodig om een grote ruimte te verwarmen). Wat wel belangrijk is ook bij de keuze voor de brandstof is om je te realiseren dat je voor de houtkachel en gashaard wel een apart rookkanaal nodig hebt in je woning. Ethanol is een nieuwe goedkope brandstof die volledig plantaardig en dus zeer milieuvriendelijk is en ook goedkoop, maar kan echter een wat onprettige geur achterlaten. De ethanol haard geeft ook minder warmte af dan hout of gas. De elektrische haard ten slotte is een projectie van vlammen op een scherm die een prachtige warme sfeer kan toevoegen aan een ruimte maar verder geen warmte afgeeft.