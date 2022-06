Zo voorkom je de meest gemaakte verhuisfouten

Een verhuizing is een uitgelezen kans om de bezem eens flink door al je bezittingen te halen. Want hoeveel spullen liggen er niet in kasten of op zolders stof te verzamelen zonder dat je er weet van hebt? Zet dus bij elke kamer, kast of andere opbergvorm een doos neer voor spullen die weg mogen. Je zult verbaasd zijn hoeveel spullen er in je huis staan die je echt, maar dan ook echt niet meer gebruikt. De kringloop of het Leger des heils zijn er een stuk blijer mee dan jij. En heb je iets wat te kostbaar is om weg te geven, kun je het altijd nog verkopen. Dan levert het naast extra ruimte ook nog een zakcentje op. En door er afstand van te nemen, hoef je het in het nieuwe huis niet meer uit te pakken en is je nieuwe start meteen ook een frisse start.