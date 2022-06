Het strepenhuis

Door te kiezen voor een kleine binnenplaats was het noodzakelijk om het overige programma te concentreren in het compacte, kubusvormige volume. De woning telt drie verdiepingen. Twee derde van het programma bestaat uit woonfuncties terwijl het overige deel werd benut als werkruimte. Op de begane grond bevindt zich de werkruimte en de patio, die we hier op de foto kunnen zien. Op de eerste verdieping treffen we de keuken, woonkamer en eethoek. Op de bovenste verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer gesitueerd.