We nemen jullie mee naar Buenos Aires, waar we deze bijzondere villa onder de loep gaan nemen. De bewoners van deze villa, een jong gezin, verzochten de experts van Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá om een nieuwe inrichting. In verschillende fases en met een relatief beperkt budget gingen zij aan de slag. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe het er uiteindelijk uit is komen te zien!