Unieke woning met een functionele look

Er zijn veel dingen die we uit de kunst en architectuur kunnen leren. De gebouwen om ons heen spreken boekdelen. In dit artikel laten we je zien hoe een functioneel huis toch een prachtige woonsfeer in zich kan dragen. Kortom, hoe dit huis een maximum aan comfort heeft. We hebben het vandaag niet over een alledaagse woning, deze is namelijk gebouwd op basis van een uniek systeem waarbij betonblokken een dragende functie hebben, daarom zijn traditionele pijlers en andere bouwkundige zaken overbodig. Dit maakt de woning tevens snel te realiseren; zeker geen overbodige luxe, want tijd is immers geld. Hoewel in deze omgeving tijd belangrijker is dan geld. In de woning zijn alle vervuilende stoffen geweerd, want de bouwmaterialen zijn zo robuust dat er geen chemische verbindingen meer nodige zijn om verweer tegen te gaan. Een hele stap vooruit! Voor de verwarming van de woning wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van zonlicht. Ook de ventilatie werkt via natuurlijke principes. Kijk met ons mee en laat je betoveren!