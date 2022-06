Energiebewuste woning met een droomuitzicht

Om de woning optimaal in de omgeving op te laten gaan werd gekozen voor bouwmaterialen met een natuurlijke look. Larikshout was vooral belangrijk, daarmee sluit de woning aan op de bouwtraditie in de omgeving. Om de woning groen te krijgen (in termen van energiegebruik) werd er gekozen voor energiebronnen die niet fossiel zijn. De houtkachel is daarvan een praktisch voorbeeld. Ook de driedubbele ramen dienen dit ecologische doel. In de setting van deze omgeving treedt de woning wonderlijk mooi op de voorgrond.

Dankzij de strakke, maar organische lijnen van de balustrades en de glazen gevel, past de woning goed in de omgeving. Wat een bijzondere context om dit huis in te plaatsen. De bewoners hebben een prachtige woonervaring te midden van deze robuuste natuur. Binnen en buiten lijken door de grote ramen in elkaar over te lopen. Ook de lichtsfeer is prachtig. Niet alleen vanwege het daglicht, maar ook vanwege het uitgebalanceerde lichtplan waarin ledlampen een hoofdrol spelen. Verlichting, bouwkunst en de natuur gaan hier een mooie alliantie aan.