Top 5 van de week: Van jaren '20 woningen, tot renovaties en moderne architectuur

Last but not least! We sluiten dit overzicht af met een uniek project. Tussen ranke boomstammen, in een idyllische en groene omgeving treffen we een bijzonder vormgegeven gebouw aan. Met zijn grotendeels houten gevel past dit kubusvormige huis goed in zijn omgeving. Met een gevel zo indrukwekkend als deze zijn de verwachting van het interieur hoog gespannen, of dat terecht is, dat ontdek je hier.