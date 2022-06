In 6 eenvoudige stappen naar je eerste terrarium!

Je glazen terrarium kan een vaas zijn, een apothekerspot, een groot glas, een aquarium of een schaal. Ga eens kijken bij een tweedehandswinkel bij jou in buurt. Je vindt daar vaak de mooiste exemplaren. Of kijk eens goed in een van je kasten. Zelfs een jampotje of een pot waar appelmoes in heeft gezeten kun je gebruiken als terrarium. Je kan de pot met een deksel dicht doen of gewoon open laten. Het is maar net wat je mooi vindt. Maak voordat je aan de slag gaat de pot die gevonden hebt goed schoon en verwijder de stickers die er nog op zitten. Dit gaat heel makkelijk als je het glas even in warm water laat weken.