Koken in de buitenlucht: de 7 beste tips bij het uitkiezen van de ideale buitenkeuken

Buiten koken is heerlijk. En we doen het steeds vaker. Niet alleen op een warme dag in de zomer, maar ook in de winter. En het gekke is. Alles smaakt buiten beter. Misschien komt dat door de geuren? Van het knapperende vuur van de bbq, de garende gerechten in de pan of de bloemen in de tuin? Buiten koken doen we het liefst met vrienden. Samen genieten van het eten, het samenzijn en de goede atmosfeer. Als we buiten zijn hoeft ook alles niet zo volgens de regels en is het koken een ontspannende bezigheid. Met een goed glas wijn, een biertje of iets warms. Buiten koken kun je op verschillende manier. Met een eenvoudige bbq of in stijl met een echte buitenkeuken. Hoe groot je tuin ook is. Een ruimte vind je altijd voor je kookplek. In dit Ideabook laten we zien wat de mogelijkheden zijn.