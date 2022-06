Een huis met meerwaarde, het PIU-zomerhuis

PIU is een verwijzing naar het Italiaanse woord più , dat voor meer of plus staat. Het is de naam die dit kleine, doch fijne zomerhuis draagt. Hout speelt een belangrijke rol bij deze woning. Dat brengt onmiddellijk een aantal voordelen met zich mee. Het natuurlijke materiaal is milieuvriendelijk en duurzaam. Met zijn natuurlijke uitstraling zorgt het daarnaast voor een aangename sfeer. Geen wonder dat houten huizen steeds populairder worden.