Opbergruimte in de badkamer, inspirerende ideeën

In dit ideabook kijken we niet naar de laatste trends in badkamers, we kijken niet naar de meest moderne spa-apparatuur of de nieuwste inbouwmeubels. In dit ideabook kijken we naar een van de basisaspecten van een goede badkamer, opbergruimte. En specifieker nog bekijken we hier verschillende manieren om planken te plaatsen in de badkamer. Want opbergruimte hebben we natuurlijk sowieso nooit genoeg, maar sommige zaken hoeven nu eenmaal niet achter slot of grendel. Planken in de badkamer zijn daarmee zowel fijn voor badkamerspullen waar we makkelijk bij moeten kunnen, als ideaal om wat sfeer te brengen. Allemaal op basis van ieders persoonlijke voorkeur natuurlijk en daarom bekijken we een aantal verschillende soorten planken in de badkamer.