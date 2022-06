Deze Designs vol Plankjes Geven je meer Opslagruimte in de Keuken

Wij zijn verliefd op het donkere blauw dat in deze keuken gebruikt is. Prachtig diep en sprekend terwijl het ook de ziel van deze landelijke keuken onderstreept. Nog mooier om te zien vinden wij dat de richel boven de afzuigkap gebruikt is om de sfeer nog verder te verdiepen. We zien keramiek dat zowel in kleur als in stijl prachtig aansluit bij het landelijke interieur. Een goed voorbeeld van hoe planken in de keuken niet alleen in functionele maar ook in esthetische zin dragers mogen zijn. Dat we op de houten plank boven het aanrecht dan toch de pannen tegenkomen mag de pret niet drukken. We kijken hier nou eenmaal naar een keuken.