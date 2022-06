Van oubollig en ouderwets naar fris en modern!

De beste verbouwingen zijn diegene waarbij met zo min mogelijk middelen de beste resultaten behaald worden. Een verbouwing hoeft immers niet rigoureus te zijn. Met de juiste ingrepen en de juiste keuzes kan men al een heel eind komen. In de fotoserie hieronder gaan we jullie zo'n verbouwing laten zien. Deze donkere woning, met zijn oubollige en gedateerde interieur, werd onder handen genomen door de experts van Better Home.