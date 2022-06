Containerwoning met een twist

Wanneer we het over containerwoningen hebben worden we allang niet meer vreemd aangekeken. Zo nemen jongeren en studenten gretig intrek in deze vorm van bebouwing. Het is goedkoop, flexibel en ze zijn snel te plaatsen. Ook in Zuid-Korea is deze trend niet onopgemerkt gebleven. In de fotoserie hieronder laten we jullie een bijzonder exemplaar zien, ontworpen door het architectenbureau Thinktree Architects and Partners.