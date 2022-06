Een unieke bungalow met een moderne keuken

Ten slotte werpen we nog even een blik in de gemeenschappelijke woonkamer. Door zijn open en ruimtelijke indeling is deze perfect geschikt voor een gezellig samenzijn.Ook hier zien we weer de blauwe accenten: dit keer in de vorm van een koninklijk diepblauwe fluwelen sofa, dit materiaal is eveneens een trend in 2017. En achterin zien we nog net de deels afgescheiden werkruimte waar je even heerlijk rustig nog wat kantoorwerk kunt afronden.