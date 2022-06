Eigen huis is milieubewust!

We genieten van onze woning, maar soms horen we weer die berichten over een ecologische leefwijze. Dan beginnen we te denken aan de verbeterpunten… Vandaag nemen we je mee naar een prachtig project, namelijk een schitterend ecologisch huis met een unieke look. Alles aan deze woning is gericht op een groen leven. We zullen zien dat mooi en milieuvriendelijk ideeën zijn die elkaar niet bijten. Hoe dit alles in elkaar zit laten we je hieronder zien. Een huis als dit is een bijzondere inspiratiebron voor een ieder die een stap naar een groener wonen wil maken. Het pand staat in een fabuleuze omgeving waarin frisse lucht en ruimte kernwoorden zijn. We gaan een wandeling door de woning maken. Be inspired!