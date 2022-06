Een extreem moderne villa

En daar komt het moderne element: een kaal betonnen plafond! De schilder is hier zeker niets vergeten, het is een onderdeel van het ontwerp van dit huis. En waar over het algemeen kaal, grijs beton nou niet een van de meest aantrekkelijke onderdelen van een huis in aanbouw is, zorgt het hier voor een heel mooi effect. Dit komt ook zeker door het contrast met de witte muren. Je zou het trouwens bijna vergeten te zeggen, maar we kijken hier de eetkamer in. Een mooie robuuste en simpele eettafel voor een gezin vult de ruimte. Je kunt nog net de open haard in de ruimte zien die voor extra gezelligheid zorgt.