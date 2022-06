Het ultieme droomhuis dat je naar de zomer doet verlangen

‘California Dreamin’ on such a winter’s day’: je kent het liedje vast wel. Het huis dat we gaan bekijken is zo’n vorm van California Dreamin’! Als je helemaal klaar bent met de winter dan is dit het ultieme droomhuis om naar te verlangen. Niet alleen om in te wonen, maar ook om naar te kijken is alleen al een groot genoegen. Een schitterend project waarmee architecten weer een prachtig stukje bouwkunst hebben laten zien. Ga dus snel mee dromen en vergeet snel alle narigheid van de winter.