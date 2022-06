Innovatieve manieren om je raampartijen aan te kleden

Voor een modernere uitstraling zijn jaloezieën ideaal. Ze zijn zowel in aluminium als hout te vinden. Aluminium is doorgaans iets goedkoper dan hout, maar hout is op zijn beurt weer warmer. Een prettig effect van houten jaloezieën is dat ze een stoere uitstraling geven, maar tegelijkertijd ook een sfeervolle warmte in het interieur bewaren. Er valt bovendien in de wereld van jaloezieën nog een hoop variatie te vinden. Zo kan de lamelbreedte bijvoorbeeld heel smal of juist heel breed worden uitgevoerd, zijn er verschillende bedieningskoorden en bestaan er ook allerlei type ladderbanden. Ze kunnen speels halverwege het raam worden gehangen of half geopend worden. Tegenwoordig bestaan ze bovendien in een speciale privacy-uitvoering waarbij de koorden aan de voor- en achterzijde lopen in plaats van in het midden, hetgeen zorgt voor een betere sluiting.