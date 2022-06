12 tuinhekken en schuttingen die je buren ook graag willen

Een tuinhek is een schitterende manier om je buitenruimte af te scheiden van de rest van de omgeving. Schuttingen zijn een populaire erfafscheiding die in vele soorten en maten te krijgen zijn. Het is belangrijk dat we voelen dat onze tuin helemaal van ons is. Een schutting kan dit gevoel versterken, omdat het dan duidelijk een afgescheiden gebied is waar ook niet zomaar iedereen naar binnen kan kijken. Privacy is daarom een keyword dat we zeker niet mogen onderschatten als het om de looks van de tuin gaat. De tuin is veel meer dan een plek waar je af en toe doorheen loop om wat uit de schuur te pakken, want het is steeds meer de privé plek waar je met vrienden en familie geniet van het buiten zijn en niet alleen in de zomer. Ook in de winter wordt er nog wel eens een BBQ gehouden, natuurlijk wel een beetje anders dan in de zomer, bijvoorbeeld met veel vis en heaters om warm te blijven. Echt een noordelijke traditie die ook in Nederland steeds vaker opgepakt wordt. Dat de tuin echt een noodzakelijke plek om te relaxen is, kan eigenlijk niet ontkent worden. Het kan soms lastig zijn om de juiste look te vinden voor je tuinhek, daarom willen we je graag inspireren met 12 interessante designopties, gewoon even om je op weg te helpen. Kijk daarom even met ons mee naar de voorbeelden en laat je inspireren!