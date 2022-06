Idyllische moderne woning in de heuvels

Een woonhuis in de heuvels kan op vele manieren vormgegeven worden. Al eeuwenlang wordt er gebouwd in heuvels en in bergen, inspiratie genoeg voor architecten om uit te putten. Maar een modern huis in de heuvels is ook een prima oplossing. Geheel aangepast op de wensen van de bewoners en daarnaast een sieraad in het landschap. En zeker met het uitzicht op de zee is dit project van het Britse Jamie Falla Architecture een schitterend plaatje geworden. Een origineel interieur doet je verbazen over deze zeer idyllisch gelegen woning.