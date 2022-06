Energieneutraal huis aan het meer

Een woning als deze is de droom voor vele mensen. Een hoogst bereikbare droom, omdat het huis realistisch geprijsd is. Daarbij inspireert deze woning ons bijzonder sterk. We hoeven alleen maar te kijken naar de houten gevel, de prachtige raampartijen, die nu in de avond zo sfeervol het koperen licht de donkere buitenruimte in laten stromen, en we zijn verkocht! Hier aan de achterzijde van de woning valt de horizontale gerichtheid van het hout bijzonder op. Deze natuurlijke look matcht natuurlijk perfect met de diep zwarte kozijnen. Wat een sfeer. Geen wonder dat de bewoners dol zijn op hun bungalow. Met dit beeld in gedachten nemen we afscheid van de woning om verder te gaan naar het volgende unieke project. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste woonideeën en trends!

Je woning trendy inrichten met een beperkt budget, kan dat? Ja zeker! Klik hier voor de leukste ideeën!