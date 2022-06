Zelfvoorzienende woning met een sexy look

Deze woning is supermodern en heeft een sexy look, maar dan wel een Scandinavische sexyness. De strakke looks van de woning laten ons echt zien wat de hedendaagse bouwstijl voor ons in petto heeft. We nemen je mee naar Beieren, waar we een woning met een open look treffen die zeker goed past in de omgeving. Stel je voor dat je in een huis als dit thuiskomt naar een dag hard werken. Dit is nu typisch zo´n modern droompaleis dat we graag aan je laten zien. Kijk met ons mee naar deze moderne parel en laat je gewoon inspireren!