Badkamerontwerpen: de laatste trends

De badkamer is volkomen ‘happening’! Onze natte cel begint van een functionele wasruimte langzamerhand te veranderen in een rustgevende hotel-/spa-ruimte. Dat valt ook op te merken aan de toenemende badkamer- accessoires en producten die in winkels te vinden zijn. De uitvoering bereikt een hoger niveau en de accessoires als planten en geurstokjes zijn niet aan te slepen. Zelfs van de meest compacte badkamertjes laten huizenkopers een ruimte van weldadigheid bouwen. Terecht! Want een mooie badkamerstijl hoeft niet eens zoveel te kosten, dankzij het alsmaar groeiende aanbod in meubelwinkels en bouwmarkten. Nu we doorhebben dat serene comfort de trend is, ontstaat de vraag: met welke details wordt dit bereikt? In dit Ideabook bespreken we de trends in de wereld van het badderen, douchen en tutten.