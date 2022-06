Donkere woning is nu prachtig licht!

Eigenlijk geloven we maar moeilijk dat we het hier hebben over dezelfde keuken hebben. Toch is het waar. De nieuwe look is zo helder en natuurlijk, dat het interieur werkelijk mijlen ver verwijderd is van de oude staat. Deze ruimte is geschikt om moderne gerechten in te bereiden, want je beschikt hier eenvoud over de beste keukenapparatuur die er op die moment beschikbaar is. Let ook even op de open look en de gezellig lay-out. Een prima plek om met wat vrienden te genieten van een glaasje!