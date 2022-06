Constructiestaal als bouwmateriaal in huis: een paar fantastische voorbeelden

Constructiestaal voor huizen en daken is sinds de industriële revolutie een belangrijk bouwmateriaal. In hele oude panden zien we vaak nog de oude bouwtechnieken met als basis steen en een houtskelet. De brandonveiligheid van dit soort technieken heeft er in de voorbije eeuwen toe geleigd dat men uiteindelijk is gaan bouwen met constructiestaal en beton. Ook deze technieken hebben door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ze nu de basis voor de moderne architectuur vormen. Niet alleen in onzichtbare vorm wordt contructiestaal voor huizen toegepast, maar ook in de zichtbare meer decoratieve vorm. Kijk met ons mee naar mooie voorbeelden van constructiestaal voor huizen en daken. Huizen met constructiestaal zijn schitterend en helemaal van deze tijd. Laat je inspireren!