Prachtige vloeren voor terrassen en patio's

Het interieur van je terras of patio is heel belangrijk: de juiste stoelen, tafel, decoratie en persoonlijke accessoires. Toch zien veel mensen iets over het hoofd, een onderdeel dat heel belangrijk is, namelijk de terrasvloer! Patio vloeren of terrasvloeren zijn een essentieel onderdeel van een geslaagde inrichting van de patio of terras. Zo’n buitenruimte is erg geliefd vanwege de fijne sfeer, de verkoeling die je er kunt vinden en de mogelijkheid om met familie en vrienden van de zomer te genieten. Hieronder gaan we je 11 mooie voorbeelden laten zien van terrassen en patio’s met een uitstekende vloer. Het wordt een inspirerende tocht! Kijk snel met ons mee en laat je verrassen.