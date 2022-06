Een super aantrekkelijke bungalow met een verrassing..

Nog een foto vanaf dezelfde plek, alleen nu met de focus op de keuken. Allereerst willen we de zeer fraaie eettafel even onder je aandacht brengen. Ook weer echt een plaatje! De minimalistische keuken is er een om je vingers bij af te likken. Vooral de wijze waarop de achterwand wegvalt in de muur is echt een fantastisch idee. Dat moet je zeker onthouden als je van plan bent om binnenkort zelf met een nieuwe keuken (of een nieuw huis!) aan de slag te gaan.