Een compleet huis als aanbouw: een totale transformatie!

Vandaag laten we je een zeer bijzonder project zien: een aanbouw in de vorm van een compleet huis! De aanbouw van deze landelijk gelegen woning sloot naadloos aan bij de wensen van de bewoners. Zij wilden niet alleen maar flink meer ruimte maar ook een flinke dosis extra stijl toevoegen aan deze woning. De briefing vroeg om een open plan indeling en een moderne architectuur voor de aanbouw waarbij ook het bestaande gebouw een facelift zou ondergaan om zo naadloos aan te sluiten bij het nieuwe ontwerp. De klanten waren vooral geïnteresseerd in een modern ontwerp en wilden graag experimenteren met verschillende soorten materialen en ideeën. Dit alles werd toegepast in het uiteindelijke ontwerp een tot uitdrukking gebracht in het dak met een combinatie van hout en composiet dakpannen, de gevel die werd geschilderd en met verschillende soorten bakstenen en metselwerk werd gebouwd en ook de prachtige houten schuifpanelen als zonwering. En ook de binnenzijde van deze aanbouw is allesbehalve teleurstellend!