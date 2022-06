Deze 8 ideeën laten je tuin stralen! (ook in de winter..)

Wie van ons droomt er niet van? Een romantisch plekje met ligstoel in de tuin, een oude kersenboom die schaduw brengt op warme dagen en in de hoek een mooie pergola met druiven overgroeid. Het lijkt onbereikbaar maar toch is het echt niet zo ingewikkeld om van je tuin iets bijzonders te maken. En het verdient zich echt terug. Al was het alleen maar via het fraaie uitzicht op je tuin waar je vanuit huis ook in de winter van geniet. We geven je wat ideeën hoe je ook in de winter kunt genieten van een fraai uitzicht op een bijzondere tuin.