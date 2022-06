Het huis uit een ander sterrenstelsel

Het huis hieronder ziet er vrij onopvallend uit. Dat achter deze bescheiden gevel een bijzonder interieur schuilgaat gaan we je in de fotoserie hieronder laten zien. Het gebouw vinden we terug in het Poolse Kozalinie en is ontworpen en ingericht door Studio Projektowe Projektive. De foto's werden genomen door Radek Kurzaja.