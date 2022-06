Een jaloersmakende vrijstaande gezinswoning

Op de begane grond is duidelijk gekozen voor een open concept. De functies van woonkamer, eetkamer en keuken lopen op fraaie wijze naadloos in elkaar over. En dat hier een gezin woont dat daar optimaal gebruik van maakt, mag duidelijk zijn. De vele stoelen en bovendien de kinderstoel aan de keukentafel zijn daar een mooi bewijs van. Het doorkijkje dat je nog net kunt zien vanuit het keukenraam is trouwens ook de moeite waard, het is net of je tegen een mooi schilderij aankijkt vanaf de bank.