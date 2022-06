Van krot naar droomwoning

Een groot deel van de Koreaanse bebouwing bestaat uit hoogbouw, gelijkvloerse woningen zijn eerder uitzondering dan regel. Laagbouw is daardoor gewild, niet alleen vanwege zijn uitzonderlijkheid maar ook vanwege de traditionele en historische uitstraling die ze hebben. Het huis in de fotoserie hieronder is zo'n huis, vier decennia oud en slecht onderhouden. Doch met unieke kwaliteiten. Om die reden werd besloten tot verbouwen en renoveren in plaats van sloop en nieuwbouw. Het resultaat daarvan gaan we jullie hieronder laten zien.