Leer alles over de slaapbanktrends van 2016

We weten het allemaal: de vintage look is momenteel ontzettend populair bij meubels zoals banken, kastjes en zelfs koelkasten. Bij de banken die we in de Scandinavische stijl terugzien, zijn bepaalde elementen nagebootst van deze vintage stijl. Dat is ook het geval bij deze bank. De schuine pootjes onder de banken vormen een typisch jaren ’50 element dat momenteel immens populair is in zitmeubelenland. Nog een retro eigenschap van deze bank is de kleur: okergeel zagen we in de jaren ’50 t/m ’70 veel terug in woonkamers.