Zo maak je een serre van polycarbonaat glas!

Zodra alles klaar is, is het belangrijk om aandacht te besteden aan een paar belangrijke details zoals de profielen in het dak en de frames waar het ijzer in glijdt. Het is belangrijk om deze te beschermen tegen regen of vocht dat via het plafond naar beneden sijpelt en het hout kan beïnvloeden. Daarnaast is het ook belangrijk om de noodzakelijke goten op de randen te plaatsen zodat regenwater van het dak wordt afgevoerd naar een punt waar het geen schade aan de schuur of je huis zal veroorzaken.