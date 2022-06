12 grootse combinaties van badkamer tegels

Het kiezen van de tegels in de badkamer is cruciaal want het gaat immers om de kwaliteit en het behoud van je badkamer. Er zijn veel details waar we aan moeten denken bij het kiezen van een vloer: past het patroon en de kleurstelling bij de meubels en gaan we ons niet irriteren aan het design, is het snel weer uit de mode? Allemaal gedachten die door je hoofd kunnen spoken. Vandaag willen we je graag inspireren met 12 mooie voorbeelden. Gewoon even een aantal mooie ideeën op een rij die je laten zien hoe je badkamertegels op een spannende manier kunt combineren. Een tegel kiezen voor de muur in kleine of grote badkamers, kan best wel een opgave zijn, want er is ook zoveel keuze in dit segment. Kijk gewoon even met ons mee naar de 12 leukste designopties van dit moment en kies de allerleukste badkamertegel voor je douche!